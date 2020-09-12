Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı
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BBC

Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı

Görüntüler Charnda X-ray Gözlemevi'nin verilerinden elde edildi.

Nasa yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı
12.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:37

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa), Chandra teleskobuyla çekilen yeni yıldızların, galaksilerin, gezegenimsi bulutsuların ve süpernova kalıntılarının görüntülerini yayımlad

Bu görüntüler fotoğraf değil. Bu renkli imajlar, Chandra'nın ve diğer kaynakların sağladığı verilerin birleşiminden oluşuyor

M82

M82, Dünya'ya doğru 'yönelen' bir galaksi.

Abell 2744

Bu görüntü, Chandra ve Hubble teleskoplarından elde edilen verilerin birleşmesinden oluşan bir galaksi kümesi görüntüsü.

Süpernova

Nasa, bu görüntünün "yüzyıllardır görülen en parlak süpernova patlaması" görüntülerinden biri olduğunu söylüyor. Süpernova, yıldızların güçlü bir şekilde patlamasına deniyor.

Eta Carinae

Nasa, Eta Carinae'nin "birbirlerinin yakın yörüngesinde olan iki dev yıldızdan oluşan geçici bir sistem" olduğunu söylüyor.

Araba Tekeri Galaksisi (Cartwheel Galaxy)

Bu galaksi 1941 yılında İsviçreli astronom Fritz Zwicky tarafından keşfedildi. Zwicky, bu galaksi için "Yıldızların dinamikleri temelinde açıklanmayı bekleyen en komplike yapılardan biri" dedi. Bu galaksi dev gibi, daha spesifik olmak gerekirse 150.000 ışık yılı çapında.

Helix Nebula (Helis Bulutsusu)

Helix Nebula, Kova burcu takım yıldızının içinde, aslında yakıtı bitmek üzere olan bir yıldız. Aynı şey, beş milyar yıl sonra Güneş'in de başına gelebilir.

Nebula (bulutsu), yıldızların arsındaki toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonlaşmış gazlardan oluşan kümelere deniyor.

BBC
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