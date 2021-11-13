NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor

Başta ABD'li bilim insanları olmak üzere dünya genelindeki birçok ülke için çalışan bilim insanlarının uzayla ilgili araştırmaları sürüyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden Nasa astronotları, yolda beklemedikleri bir cisimle karşılaştı. Astronotların "Fıstık kabuğu" olarak nitelediği cismi kimin attığı araştırılıyor.

YOLCULUK 21 SAAT SÜRDÜ

Indepedent Türkçe'nin haberine göre 11 Kasım'da yola çıkan üç ABD'li ve bir Alman'dan oluşan astronot ekibi, yaklaşık 21 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaştı. Astronotlar istasyonda 6 ay kalarak 200'den fazla bilimsel deney yapacak.

"KÜÇÜK BİR FISTIK"

Öte yandan ekibi taşıyan Crew Dragon kapsülünün pilotu Tom Marshburn, yolculuk sürerken SpaceX Görev Kontrol Merkezi'ne ilettiği mesajda şöyle konuştu:

Mesafe yüzünden anlaması zor olsa da eğri büğrü bir tokmağa benzeyen bir nesne gördük. Ancak artık gözükmüyor. Küçük bir fıstık gibi duruyor. Nesnenin ne olduğu gizemini koruyor. Ancak bilim ve teknoloji haberler i sitesi Futurism'e göre bu, kapsülün yakınından geçen bir uzay enkazı olabilir. Zira yörünge, eski uzay araçlarının ve uyduların oluşturduğu çöplerle dolu.

27 BİN PARÇA VAR

NASA'ya göre Dünya'nın yörüngesinde, boyutu bir top mermisinden büyük olan en az 27 bin parça yer alıyor. Üstelik bunlar halihazırda kullanımda olan uzay araçlarına zarar verebilecek kadar hızlı hareket ediyor. Örneğin mayısta bir uzay çöpü, UUİ'ye çarparak istasyonun bir kolunda delik açmıştı.

Çin'in 2007'de balistik bir füzeyi denemek için vurduğu ve 3 bin parçaya ayırdığı Fengyun-1C adlı uydunun kalıntısının kendilerine yaklaştığını tespit eden UUİ astronotları da birkaç gün önce tehlikeden kaçınmak için manevra yapmak zorunda kalmıştı.

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