NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı

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NASA, Mars'ta keşif yapmak üzere gönderilen Perseverance'ın Kızıl Gezegen'e iniş anının görüntülerini yayınladı.

NASA, Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yeni nesil uzay aracı Perseverance'yi uzaya fırlatmıştı. 19 Şubat'ta Mars'a başarılı şekilde iniş yapan Perseverance, "Merhaba Dünya, sonsuz evime ilk bakışım" mesajı ile çektiği ilk görüntüyü Dünya'ya yollamıştı.

"BİRAZ SALLAMA VE YERE HAFİF BİR İNİŞ"

NASA, Perseverance'nin Mars'ta 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Krateri adı verilen bölgeye yaptığı başarılı inişe ait yeni görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Biraz sallanma, biraz motor kısma ve yere hafif bir iniş" ifadeleri kullanıldı.

500 GRAM KAYA VE TOPRAĞI DÜNYA'YA GETİRECEK

Perseverance'in 1 Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya'ya getirmesi planlanıyor. Perseverance'in ayrıca görev süresi boyunca karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinde gelecekteki astronotlar için oksijen üretilmesi üzerine bir deney yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı