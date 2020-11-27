NASA, Güneş yüzeyinde Dünya'dan büyük 'güneş lekeleri' görüntüledi
27.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:11
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Soho 25 uydusuyla Güneş'in yüzeyindeki dev güneş lekesini görüntüledi.
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Soho 25 uydusuyla Güneş'in yüzeyindeki dev güneş lekesini görüntüledi.
Güneş'in Dünya'ya bakan tarafında, en büyüğü Dünya'dan birkaç kat büyüklükte bir grup güneş lekesini görüntülendi. Güneş lekesinin, Güneşin fotosfer katmanında oluşan görece soğuk manyetik anomalilerden oluştuğu belirtildi. Görece soğukluğun, yani parlaklığın sebebinin ise manyetik alanın, fotosferdeki ışınım miktarını azaltmasından kaynaklandığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı