NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına "yılan" da eklendi NASA, eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirterek burç sayısının 12 değil de 13 olduğunu açıkladı. Ortaya çıkan yeni burç ise "yılan" olarak kayıtlara geçti.

NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten NASA, 12 değil, 13 adet burç olması gerektiğini açıkladı. Buna göre 13 burç olması gerektiği, burçlardan birinin 'yılan' olduğu belirtildi. NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde oluştu: KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık YAY: 17 Aralık - 20 Ocak OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat KOVA: 16 Şubat - 11 Mart BALIK: 11 Mart - 18 Nisan