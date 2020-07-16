NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına "yılan" da eklendi
NASA, eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirterek burç sayısının 12 değil de 13 olduğunu açıkladı. Ortaya çıkan yeni burç ise "yılan" olarak kayıtlara geçti.
16.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:40
NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten NASA, 12 değil, 13 adet burç olması gerektiğini açıkladı. Buna göre 13 burç olması gerektiği, burçlardan birinin 'yılan' olduğu belirtildi.
NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde oluştu:
KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım
AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım
YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık
YAY: 17 Aralık - 20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat
KOVA: 16 Şubat - 11 Mart
BALIK: 11 Mart - 18 Nisan