Nasa Başkanı: "Evren Yalnız Değiliz"
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Nasa Başkanı: "Evren Yalnız Değiliz"

Nasa Başkanı: 'Evren Yalnız Değiliz'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO raporunu açıklamasıyla başlayan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'un açıklanamayan uçan cisimlerle ilgili görüntüleriyle ilgili yorumlarla devam eden, yine eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kafa karıştıran yorumlarıyla gündem olan "Evrende yalnız mıyız?

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO raporunu açıklamasıyla başlayan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'un açıklanamayan uçan cisimlerle ilgili görüntüleriyle ilgili yorumlarla devam eden, yine eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kafa karıştıran yorumlarıyla gündem olan "Evrende yalnız mıyız?" sorusu, mevcut NASA Başkanı'nın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, uzaylılara ilgili açıklamada bulundu. Nelson, evrende yalnız olmadığımızı ve Dünya ile uzaylılarla iletişime geçeceklerini söyledi.

Nelson, UFO'lar ve Dünyadışı yaşam ile ilgili açıklamalarda gündeme geldi. Eski bir astronot olan 78 yaşındaki Nelson verdiği röportajda "Eğer 13,5 milyar yıllık çok büyük bir evrene sahipseniz, başka bir Güneş'e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı diye soruyorsanız; evet derim. Bu yüzden uzaydan akıllı bir yaşam olduğuna dair bazı göstergeler alacağımızı düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"KOZMOSTA YAŞAM ARIYORUZ"

Nelson "Mars'ta, diğer gezegenlerde ve kozmosta yaşam arıyoruz. Yaşanabilir bir atmosfere sahip gezegenlere sahip diğer güneşleri belirlemeye çalışıyoruz. NASA'nın Ingenuity helikopteri, şu anda Kızıl Gezegen'de ve misyonun hedeflerinden biri olarak fosilleşmiş yaşam kanıtları arıyor" dedi.

Nelson başka bir açıklamasında "Yalnız mıyız? Şahsen, öyle olduğumuzu düşünmüyorum" sözlerini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) geçtiğimiz haftalarda yayınlandığı UFO raporunun gizli bir versiyonunu okuduğunu da belirten NASA Başkanı evrende yalnız olmadığınızı hissettiği ifadesinde bulundu.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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