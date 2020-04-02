Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti
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Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti

Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti Erzurumlu 72 yaşında ki bir vatandaşın Korona virüs isyanı sosyal medya kullanıcılarını hem sinirlendirdi hem gülümsetti.

02.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:08
Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti

Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti

ERZURUM - Erzurumlu 72 yaşında ki bir vatandaşın Korona virüs isyanı sosyal medya kullanıcılarını hem sinirlendirdi hem gülümsetti.

Erzurum'un Narman İlçesinde yaşayan 72 yaşında ki Naci Şahin'in Korona virüsüne isyan etmesi izleyenleri tebessüm ettirdi. Yaş sınırlamasına rağmen dışarı çıkan Şahin 'buralara hep kar yağıyor burada virüs bulunmaz, bunu başımıza kim bela etti, korkudan dışarı çıkamıyoruz' demesi ise dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti
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