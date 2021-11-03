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Narkotik köpeği gece, araca zulalanmış uyuşturucuyu ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Narkotik köpeği gece, araca zulalanmış uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Söke KOM grup amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurulan 34 NH 6015 plakalı araçta, narkotik detektör köpeği 'Gece' ile arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda aracın değişik yerlerine zulalanmış toplam 84 gram sentetik uyuşturucu ile 78 adet sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL para ile bin 150 Euro ele geçirildi. Söke Adliyesi'ne çıkartılan F.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - AYDIN

Narkotik köpeği gece, araca zulalanmış uyuşturucuyu ortaya çıkardı

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