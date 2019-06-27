"Narko Alan" projesiyle İzmir'de uyuşturucuya geçit yok

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Narko Alan" projesiyle şu ana kadar kentte 1 milyon 825 bin kişinin kontrolden geçirildiğini ve 10 binden fazla suçlunun tutuklandığını belirterek, "Bin 70 polisle şehirde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu proje bütün Türkiye'ye örnek olmuş bir projedir" dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Günü sebebiyle Medical Park İzmir Hastanesinde bir konferans verdi. Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin önemli bilgiler veren Aşkın, "Narko Alan" projesini anlattı. Emniyet Müdürü Aşkın, şu ana kadar kentte 1 milyon 825 bin kişinin kontrolden geçirildiğini ve 10 binden fazla suçlunun tutuklandığını söyledi. Bin 70 polisin her gün kentin birçok noktasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptığını ifade eden Aşkın, göreve başladığı 2016 yılında kendisine kentte 800 ila 900 arasında torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu yönünde bilgi verildiğini, yaptıkları operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi yakaladıklarını kaydetti.

"Sentetik maddeler neredeyse satılmaz hale geldi"

Çarpık kentleşmenin uyuşturucuya zemin hazırladığını ifade eden Aşkın, "Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir mücadele örneği yoktur. Bu proje ile artık gençlerimiz ölmüyor ve sentetik maddeler neredeyse satılmaz hale geldi. Çok doğru bir iş yaptığımıza yürekten inanıyorum. Bu insan üstü emekle onlarca gencimiz hayatta kalıyor. Bu konuda özel çalışmalar yaptık. 'Okullarımızın etrafında torbacılar var, çocuklarımıza uyuşturucu satıyorlar' şeklinde efsane var; ancak böyle bir şey yok. İzmir'de 1 milyona yakın öğrencimiz var ve hiçbir okulumuzun etrafında uyuşturucu satılmıyor" dedi.

Polis olarak sokaklara hakim olduklarını, uyuşturucu sattırmadıklarını aktaran Aşkın, toplumda yaşayan herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğini, özellikle ailelere büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer de, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporlarına göre dünya genelinde 250 milyona ulaşan uyuşturucu kullanıcısı olduğunu vurguladı. Konferansın sonunda Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a plaket ve çiçek takdim etti. İzmir İl Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Mete Çağlar, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil de konferansa katılanlar arasındaydı. - İZMİR

Kaynak: İHA