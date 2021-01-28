Napoli - Spezia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Kupası Çeyrek Final maçı bugün Napoli - Spezia maçı karşılaşması olacak. Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği İtalya Kupası Çeyrek Final, Napoli - Spezia maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise merak konusu.