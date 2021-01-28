Napoli - Spezia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İtalya Kupası Çeyrek Final maçı bugün Napoli - Spezia maçı karşılaşması olacak. Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği İtalya Kupası Çeyrek Final, Napoli - Spezia maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise merak konusu.
Tüm dünyanın takip ettiğiİtalya Kupası Çeyrek Final devam ederken bugünkü karşılaşma Napoli - Spezia maçı arasında olacak. Napoli - Spezia maçı saat kaçta olacağı belli olurken, heyecanla bekleyen taraftarlar Napoli - Spezia maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunu soruyor.
NAPOLİ - SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası Çeyrek Finalinde ev sahibinin Napoli olacağı,Napoli - Spezia maçı karşılaşması San Paolo Stadyumu'nda gerçekleşecek. Napoli - Spezia maçı,TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, TRT Spor HD Digiturk 86, Fil Box 74, D-Smart 86, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70,Kablo TV 97, Şifresiz 4A kanallarında ve web üzerinden izlenebilecek.
NAPOLİ - SPEZİA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
28 Ocak Perşembe günü oynanacakİtalya Kupası Çeyrek Finali Napoli - Spezia maçı karşılaşması Türkiye saatiyle 23:00'de başlayacak.