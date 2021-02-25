Napoli - Granada maçı ne zaman saat kaçta? Napoli - Granada hangi kanalda? Napoli - Granada maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Napoli - Granada maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Napoli - Granada maçı hangi kanalda? Napoli - Granada maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol büyük önem taşıyan maçta Napoli - Granada maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Granada maçı hangi kanalda, hakemi kim? Napoli - Granada maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

NAPOLİ - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli - Granada, UEFA Avrupa Ligi maçı 25 02 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.55

NAPOLİ - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Granada maçı Bein Sports Max 1 kanalından yayınlanacak.

NAPOLİ - GRANADA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Napoli - Granada maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.