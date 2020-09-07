Naomi Campbell'a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık alacak davası
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Naomi Campbell'a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık alacak davası

İngiliz süpermodel Naomi Campbell'a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi.

Naomi Campbell'a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık alacak davası
07.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:33

İngiliz süpermodel Naomi Campbell'a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi. 

Dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell'a eski sevgilisinden kötü haber geldi. Naomi Campbell'a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi. Magazin dünyasında manşetlere taşınan olaya ilişkin Rus milyarder Doron'in, ünlü model Campell için kendisine değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle alacak davası açtığı ifade edildi. Campbell ve Doron 2008-2013 yılları arasında birliktelik ABD'de lüsk bir villada yaşamıştı.


Kaynak: DHA

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