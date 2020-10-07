'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay kimdir? Hülya Kutlubay hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay kimdir? Hülya Kutlubay hayatı ve biyografisi!

07.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:56
'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay kimdir? Hülya Kutlubay hayatı ve biyografisi!

Yeşilçam serüvenini üç filmde rol aldıktan sonra sonlandıran oyuncu Hülya Kutlubay merak konusu oldu. Peki, 'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay kimdir?

'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı rolüyle ünlenen Hülya Kutluay, Hülya Kutlubay hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Hülya Kutlubay kimdir?

HÜLYA KUTLUBAY KİMDİR?

Hülya Kutlubay, sakin bir hayat sürüyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşıyor.

Hülya Kutlubay, 'Namuslu'nun yanı sıra;

'Gecenin Sonu' (1983)

'Çılgın Arzular'da (1984) filmlerinde rol aldı.

Hülya Kutlubay, üç filmin ardından Yeşilçam kariyerine son vermiştir.

İlgili Haberler

Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!
Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!
Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? Hayatı ve hakkında bilgiler
Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? Hayatı ve hakkında bilgiler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan biyografisi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan biyografisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Özer Esra Erol Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Babel Falcao Tisserand Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay kimdir? Hülya Kutlubay hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:00:47. #1.15#
title