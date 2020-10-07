'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay kimdir? Hülya Kutlubay hayatı ve biyografisi!
07.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:56
Yeşilçam serüvenini üç filmde rol aldıktan sonra sonlandıran oyuncu Hülya Kutlubay merak konusu oldu. Peki, 'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay kimdir?
'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı rolüyle ünlenen Hülya Kutluay, Hülya Kutlubay hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Hülya Kutlubay kimdir?
HÜLYA KUTLUBAY KİMDİR?
Hülya Kutlubay, sakin bir hayat sürüyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşıyor.
Hülya Kutlubay, 'Namuslu'nun yanı sıra;
'Gecenin Sonu' (1983)
'Çılgın Arzular'da (1984) filmlerinde rol aldı.
Hülya Kutlubay, üç filmin ardından Yeşilçam kariyerine son vermiştir.