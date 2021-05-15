Namaz sonrası atlarına binip İsrail'i protesto ettiler
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Namaz sonrası atlarına binip İsrail'i protesto ettiler

Namaz sonrası atlarına binip İsrail'i protesto ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Döğer Boyu Atlı Okçuluk ve Cirit Kulübü üyeleri öğle namazı sonrası atlarına binerek İsrail'in, Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Döğer Boyu Atlı Okçuluk ve Cirit Kulübü üyeleri öğle namazı sonrası atlarına binerek İsrail'in, Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Döğer beldesinde bir araya gelen kulüp üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail zulmünü protesto ettiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası başlayan etkinlikte kulüp üyeleri atlarına binip sosyal mesafe kurallarına göre konvoy oluşturup belde içinde gezerek İsrail aleyhine sloganlar atıp Filistin'i destekledi. Yaklaşık yarım saat süren protestonun ardından kulüp üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Öte yandan, kulüp üyelerine kısıtlamadan dolayı evlerinde olan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden destek verdi. - AFYONKARAHİSAR

Namaz sonrası atlarına binip İsrail'i protesto ettiler
Namaz sonrası atlarına binip İsrail'i protesto ettiler
Namaz sonrası atlarına binip İsrail'i protesto ettiler
Namaz sonrası atlarına binip İsrail'i protesto ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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