Nallıhan Mudurnu yolunda aman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı
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Nallıhan Mudurnu yolunda aman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı

Nallıhan Mudurnu yolunda aman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D140 Nallıhan Mudurnu karayolunda saman yüklü kamyon devrildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D140 Nallıhan Mudurnu karayolunda saman yüklü kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan Mudurnu D140 karayolunda Çiller Mahallesi yakınlarında seyreden 48 ACB 445 plakalı saman yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Olayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Nallıhan Mudurnu yolunda aman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı
Nallıhan Mudurnu yolunda aman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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