Nallıhan Kaymakamı Baysal'dan SYDV personeline başarı belgesi

Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, Kovid-19 salgını sürecindeki özverili çalışmaları dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarını başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, Kovid-19 salgını sürecindeki özverili çalışmaları dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarını başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Baysal, Kaymakamlık SYDV Müdürlüğünü ziyaret ederek, vakıf personelini salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla kutladı.

Vakıf personeline başarı belgesi veren Baysal, "Kaymakamlık SYDV personelinin pandemi sürecindeki gayretleri takdire şayandır. Bundan sonraki sürelerde de şimdiye kadar olduğu gibi ilçenin her köşesine hizmetleri ulaştırma çabasında olacaklardır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak