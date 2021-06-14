Nallıhan'da sel sonrası bir ev taşkın tehlikesi yaşadı
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Nallıhan'da sel sonrası bir ev taşkın tehlikesi yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Haberler | 3. Sayfa

Nallıhan'da sel sonrası bir ev taşkın tehlikesi yaşadı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağış sonrasında bir ev taşkın tehlikesi yaşadı.

Nallıhan'da sel sonrası bir ev taşkın tehlikesi yaşadı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağış sonrasında bir ev taşkın tehlikesi yaşadı.

Nallıhan'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı hayatı felç etti. Eymir ve Sobran derelerinin birleşiminde bulunan Ayman kırı diye adlandırılan mevkide etkili olan sel önüne geleni götürdü. Tarım arazilerini de etkileyen sel büyük hasara neden oldu. Sel sonrasında bir evde taşkın riski yaşandı. Evin bahçesine kadar gelen sel suları büyük korku yaşattı. Taşkın riski bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Nallıhan'da sel sonrası bir ev taşkın tehlikesi yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel

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