Nallıhan'da sağanak

Nallıhan ilçesi ve çevresinde etkili olan sağanak yağmur hasara neden oldu.

Sarıyar Mahallesinde etkili olan sağanak yağmurun sele dönüşmesiyle, İshak Demirtaş'a ait ahırı su bastı.

Ahırdan hayvanlar kurtarılırken bir çoban köpeği telef oldu.

Demirtaş, sağanak yağmurda sele kapılan çoban köpeği Duman'a çok üzüldüğünü söyledi.

Öte yandan bazı mahallerde tarla, bağ ve bahçelerde hasar oluştu.

Kaynak: AA