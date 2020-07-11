Nallıhan'da heyelan riski taşıyan bölgelere taş duvar örülüyor Nallıhan Belediyesi, ilçenin muhtelif kesimlerinde heyelan riski taşıyan bölgelere taş duvarlar örüyor.

Nallıhan Belediyesi, ilçenin muhtelif kesimlerinde heyelan riski taşıyan bölgelere taş duvarlar örüyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve ilçenin daha güzel olmasını sağlamak üzere vatandaş odaklı çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Tarihi ipek yolu üzerinde bulanan Nallıhan'da yaşamın daha güvenli daha konforlu hale gelebilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Öntaş, "İlçede yağmurda, selde ve diğer zamanlarda heyelan risk taşıyan birçok yerde, taş duvar örme çalışması içindeyiz. Bu anlamda ilçe genelinde heyelan riski olan alanlarda taş duvar örerek güvenlik çemberi oluşturma çalışmaları Aliağa Mahallesi İnkılap Caddesi'nde devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA