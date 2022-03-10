Nallıhan'da fahiş fiyat denetimi - Haberler

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Nallıhan'da fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nallıhan'da fahiş fiyat denetimi

Ankara'nın Nallıhan ilçesine Kaymakamlık ve belediyenin ortaklığıyla fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesine Kaymakamlık ve belediyenin ortaklığıyla fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı.

İlçe genelinde Kaymakamlık ve Nallıhan Belediyesi'nin ortaklığı ile çok sayıda markette denetim yapıldı. Yapılan denetlemelerde kasa reyon karşılaştırması, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi konularda marketler en ince ayrıntısına kadar incelendi. Yapılan denetimler sonucu kurallara uymayan marketler hakkında tutanak tutuldu. - ANKARA

Nallıhan'da fahiş fiyat denetimi

Nallıhan'da fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaymakamlık, Hisarcık, Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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