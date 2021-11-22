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Nallıhan'da dolmuş durakları yenileniyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'da dolmuş durakları yenileniyor

??????? Nallıhan Belediyesi, ilçedeki dolmuş güzergahlarına yeni duraklar yerleştiriyor.

??????? Nallıhan Belediyesi, ilçedeki dolmuş güzergahlarına yeni duraklar yerleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çayırhan Mahallesi'ne yapılan TOKİ konutlarında yaşam başlamasının akabinde konutların bulunduğu alanlara dolmuş duraklarının montajına başlandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir, gelişmeye devam eden Çayırhan Mahallesi'nde, TOKİ konutları alanı başta olmak üzere konseptine uygun dolmuş durakları montajının yapıldığını ifade etti.

Akdemir, diğer dolmuş güzergahlarına da duraklar yerleştirilmeye devam edildiğini kaydederek, kış bastırmadan durak montajlarının tamamlanacağını bildirdi.

Nallıhan'da dolmuş durakları yenileniyor

Nallıhan'da dolmuş durakları yenileniyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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