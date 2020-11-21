Nallıhan Belediyesi restorasyon çalışmalarını sürdürüyor
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Nallıhan Belediyesi restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

21.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:28
Nallıhan Belediyesi restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

Nallıhan Belediyesi tarafından ilçe genelinde tarihi konak ve yapılarda başlatılan restorasyon çalışması sürüyor.

Nallıhan Belediyesi tarafından ilçe genelinde tarihi konak ve yapılarda başlatılan restorasyon çalışması sürüyor.

Son zamanlarda özellikle Bursa Caddesi üzerinde bulunan alanda yapılan restorasyon çalışmalarıyla cadde yeni bir görünüme kavuşuyor.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, sokak sağlıklaştırması kapsamında başlatılan çalışmalar ile konakların ve caddelerin yeni bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Selvi, "Sokaklar yeni bir görünüme kavuşuyor. Güzellikler ortaya çıkıyor. Özellikle çarşı içi restoresinde vatandaşlardan çok olumlu sonuçlar aldık. Restore ile birlikte çarşı içindeki dükkanlarda ve hanın içinde bulunan dükkanlarda gerçekten güzellikler ortaya çıktı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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