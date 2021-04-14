Nallıhan Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtacak
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Nallıhan Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtacak

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Nallıhan Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtacak

Nallıhan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtacak.

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Nallıhan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtacak.

Nallıhan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen iftar programları bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamıyor. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında iftar programı düzenleyemeyen Nallıhan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü evlerinde güldürüyor. Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Ramazan ayının ilk günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi ile misafir oldu. Öntaş "Belediyemiz, ihtiyaç sahibi ailelere paket servislerle ulaştıracağı iftar yemeklerini ekiplerimiz tarafından iftardan önce düzenli olarak ailelere teslim edecek. Bir yandan da gıda kolisi dağıtımımız da hızla devam ediyor, bu Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bin adet gıda kolisi gidecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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