Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'tan Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Öntaş, yeni belediye binasının hayırlı olması ve hayırlı hizmetlerin yapılması dileğinde bulundu.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Beypazarı'nda belediyenin 1883 yılında kurulduğunu anlatan Öntaş, Nallıhan Belediyenin de 1884 yılında kurulduğunu belirtti.

Kaplan da daha fazla konuda istişarede bulunarak ortak hareket edeceklerini kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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