Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, üçüzlere bisiklet hediye etti Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 2016 yılında dünyaya gelen üçüz bebeklere bisiklet hediye etti.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 2016 yılında dünyaya gelen üçüz bebeklere bisiklet hediye etti.

Anne ve babalarıyla belediyeye davet edilen Yakup, Lütfi ve Mert Çam'a, Başkan Öntaş tarafından birer bisiklet hediye edildi.

Öntaş, bebeklerin dünyaya geldikleri 2016 yılında ziyaretlerinde bulunduğunu ve onları hiç unutmadığını, bugün de üçüzleri birer bisiklet hediye ederek sevindirdiklerini söyledi.

Üçüzlerin bakımlarının ağır olduğunu belirten Öntaş, "Allah analı babalı, sağlık dolu uzun ömürler versin. Bu üçüzleri unutmayacağız ve çocuklara desteğimiz sürecek." dedi.

Anne Safa ve baba Hasan Çam da başkan Öntaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA