Nallıhan'a yeni park yapılıyor Nallıhan Belediyesinin Fatih Mahallesi'nde yapımına başladığı parkta çalışmalar devam ediyor.

Nallıhan Belediyesinin Fatih Mahallesi'nde yapımına başladığı parkta çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, birçok alanda çalışma yürüttüklerini, cumartesi-pazar demeden halka hizmet için çalıştıklarını söyledi.

Fatih Mahallesi'nde devam eden park çalışmalarını da kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Selvi, "Halkımız için, dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu parkımızda tamamlandığında mahalleye oldukça görsellik katacak. İlçe genelinde yeşil alan çalışmalarını hızla sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA