Nalan Altınörs, Crr'de Konser Verdi

Türk sanat müziği sanatçısı Nalan Altınörs, "İstanbul'da Pazar Konserleri" kapsamında müzikseverlerle buluştu.



Kariyerinde 30 yılı geride bırakan sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne aldı.



Altınörs, konserde aralarında "Nihavend Peşrev", "Bahar Gelmiş Neyleyim", "Ne Bildin Kıymetim", "Elveda Bütün Hatıralar", "Kimseye Etmem Şikayet", "Nazende Sevgilim" ve "Özledim"in de bulunduğu birçok eser seslendirdi.



Yaklaşık 2 saat süren konserde, Altınörs'e eşlik eden orkestranın şefliğini Tanju Erol üstlendi. Orkestrada, kemanda Şükrü Büyükçınar, Yücel Yüceturanlı, Metin Kabacı, viyolonselde Özgür Özgürel, kanunda Ateş Erol, udda Caner Altınbaş, kontrbasta Umut Sel, akordeonda Bekir Sakarya, klavyede Ali Akaçça, ritimde Rahmi Göçmen ve Serkan Aksoy, vokalde ise Bircan Yaman ile Saadet Salihoğlu yer aldı.



Çok sayıda konser veren ve yedi albüme imza atan Nalan Altınörs, bugüne kadar neo-klasik eserlerle Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Dramalı Hasan, Şükrü Tunar, Yesari Asım Arsoy ile Avni Anıl gibi usta sanatçıların eserlerini yorumladı.