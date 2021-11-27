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Nakliye aracı değil motosiklet yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nakliye aracı değil motosiklet yolculuğu

Eyüp'te motosikletinin arkasına yüklediği koli ve yüklerle trafiğe çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Eyüp'te motosikletinin arkasına yüklediği koli ve yüklerle trafiğe çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Bir motosikletli arkasında yüklediği koli ve yüklerle trafiğe çıktı. Hem trafiği hem de kendisini tehlikeye atan sürücü "bu kadarına da olmaz artık" dedirtti. Ayrıca motosikletlinin tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletlinin hem trafiği hem de kendini tehlikeye atarak arkasındaki koli ve yüklerle yaptığı yolculuk yer alıyor. - İSTANBUL

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