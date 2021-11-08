NAKLEN KONTROLÖR-BAŞKONTROLÖR ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (08/11/2021)

28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15 inci maddesi hükmü uyarınca naklen kontrolör/başkontrolör alımı kapsamında 30/09/2021-11/10/2021 ile 18/10/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınava katılan adaylar, naklen atanmaya hak kazanma durumlarını TC. Kimlik numaraları ile aşağıdaki linkten öğrenebileceklerdir. İlgililere duyurulur.

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