Nakdi ücret desteği uzatıldı mı son dakika? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla işten çıkarılan veya ücretsiz izne çıkarılan kişilere verilen Nakdi ücret desteği uzatıldı mı son dakika? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla işten çıkarılan veya ücretsiz izne çıkarılan kişilere verilen Nakdi ücret desteği uzatıldı mı son dakika? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Nakdi Ücret Desteği 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Desteğin uzatılmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör iş yerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.