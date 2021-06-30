Nakdi ücret desteği uzatılacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?
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Nakdi ücret desteği uzatılacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?

Nakdi ücret desteği uzatılacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?
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Koronavirüs ile mücadele döneminde ekonomik mağduriyetlerin önüne geçmek için ödenen Nakdi ücret desteği uzatılacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?

hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak amacıyla, belli şartlar dahilinde ödenen Nakdi ücret desteği uzatılacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınında ekonomik mağduriyetleri önlemek ve istihdamı korumak amacıyla sağlanan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran'da sona eriyor.

Koronavirüs salgını sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak amacıyla şartlar esnetilerek uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre bugün itibarıyla sona eriyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI 2021?

İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor. Türkiye, haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.

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