Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı
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Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Parlamento binası önünde toplanan Nahda Hareketi destekçilerinden detaylar Güvenlik güçlerinden detay Tunus'ta Nahda Hareketi destekçileri, başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları protesto etti.

Parlamento binası önünde toplanan Nahda Hareketi destekçilerinden detaylar

Güvenlik güçlerinden detay Tunus'ta Nahda Hareketi destekçileri, başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları protesto etti. Milletvekillerinin girişine izin vermeyen güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı
Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı
Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı
Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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