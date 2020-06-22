Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı Bugünkü yazısında İmamoğlu'na destek veren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ekrem İmamoğlu Adalar'da çok doğru bir iş yaptı. Yıllardır faytoncuların lobisine, tehditlerine boyun eğilerek sürdürülen fayton sistemini risk alarak kaldırdı" ifadelerini kullandı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçim döneminde sık sık eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'da atlara yapılan zulmü bitirmesini "Çok doğru bir iş yaptı" şeklinde yorumladı.

Yazısının devamında İstanbul'da yeni taksi plakalarına ihtiyaç olduğunu dünya metropollerindeki taksi sayılarını örnek vererek anlatan Alçı, İmamoğlu'nun bu konuda da çözüm getireceğini ancak bunun için belediyenin taksi plakası kiralamak yerine ihaleye çıkması gerektiğini savundu.

İşte Alçı'nın yazısındaki ilgili kısım;

"İstanbul'da da şoförlerin adeta parya haline geldiği bu sistemi değiştirmemiz şart fakat bunun yolu belediyenin taksi işletmecisi olması olamaz.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar'da çok doğru bir iş yaptı. Yıllardır faytoncuların lobisine, tehditlerine boyun eğilerek sürdürülen fayton sistemini risk alarak kaldırdı.

Şimdi de aynısını plaka lobisinin dayatmasına karşı piyasayı serbest bırakarak yaparsa sorun kendiliğinden çözülür.Yeni taksilerin piyasaya sürülmesi için yeni standartlar getirsin ve bunu denetleyen olsun.

İBB taksicilik yapmak yerine taksi sayısının artmasını teşvik etsin"