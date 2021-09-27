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Nadide Sultan'ın korku dolu anları...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Nadide Sultan'ın korku dolu anları...

Şarkıcı Nadide Sultan büyük bir felaketten döndü.

Şarkıcı Nadide Sultan büyük bir felaketten döndü. Aracının yanmasını önleyen Sultan, o anları 2.Sayfa programında anlattı;

Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde 'biraz fazla yol gittim terledim' sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim. Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım.

İlk etapta cam çok az açıktı, 'sigara izmariti mi geldi' diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. 'Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir' dediler.

Araç servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi.

Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika'daki çocuklara gönderdim.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıkan şarkıcı Nadide Sultan, kurban kestirdi

Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıkan şarkıcı Nadide Sultan, kurban kestirdi
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