Nadide Sultan Anne Oldu

2014 yılında Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan bu sabah anne oldu. 41 yaşında anne olan Nadide Sultan'ın doğum haberi ise Instagram'dan paylaşıldı.

Bebeğin elinin olduğu fotoğraf karesi; "Kaan Yonat dünyaya geldi. Ellerinizden öper. Canım Nadide Sultan ve Hakan Yonat, hayırlı olsun" notuyla paylaşıldı.

MÜJDEYİ SAHNEDE VERMİŞTİ

Şarkıcı hamile olduğunu yeni yıl için konser verdiği Abant'ta şu sözlerle açıklamıştı: "Sahnede beni tek seyretmiyosunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?"