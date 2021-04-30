N11 kapıda ödeme var mı? N11'de kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?
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N11 kapıda ödeme var mı? N11'de kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?

N11 kapıda ödeme var mı? N11'de kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, N11 kapıda ödeme var mı? N11'de kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? N11 alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...

Kapıda ödeme alan siteler hangileridir merak ediliyor. Bu sitelerden özellikle N11 daha çok merak edilmektedir. Peki, N11'de kapıda ödeme oluyor mu? N11 kapıda ödeme var mı? N11 kapıda ödeme imkanı mevcut mu? N11 kapıda ödeme aktif mi pasif mi?

N11 KAPIDA ÖDEME VAR MI?

N11 'de önceleri kapıda ödeme seçeneği mevcuttu diye biliyoruz. Fakat sanırız son zamanlarda pandemiden dolayı kapıda ödeme seçeneği pasif duruma gelmiş olabilir. Çünkü n11 resmi web sitesinde "Kapıda ödeme yöntemi şu an için kullanılmamaktadır." uyarısı yazıyor. Yani bu durumda ilerleyen zamanlarda kapıda ödeme sistemi tekrar aktif edilebilir. Ama şimdilik kullanılmamaktadır. Yine de kesin bilgiye müşteri hizmetlerini arayarak ulaşabilirsiniz.

KAPIDA ÖDEME OLAN SİTELER HANGİLERİ?

Haberler.com olarak yazımıza devam ediyoruz. Kapıda ödeme yapılabilen bazı sitelerin isimleri aşağıdaki gibidir. Elbette bunlardan farklı siteler de vardır. Fakat sizler için en popüler olanlarını derledik.

- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)

- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)

- Morhipo (www.morhipo.com)

- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)

- DeFacto (www.defacto.com.tr)

- Cimri (www.cimri.com)

- Tozlu (www.tozlu.com)

- PTT Avm (www.pttavm.com)

- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)

- Carrefour (www.carrefoursa.com)

- Mavi (www.mavi.com)

- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)

- Migros (www.migros.com.tr)

Bu sitelerin hepsi güvenilirdir ve kapıda ödeme yapılmaktadır. Daha doğrusu güncel kapıda ödeme alan siteleri bunlar diyebiliriz. Lakin ilerleyen zamanlarda bu sitelerden bazılarına kapıda ödeme pasif yapılabilir o konu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Yani ilerde bu sitelerden bazıları kapıda ödemeyi iptal edebilirler. Ama şimdilik bunların çoğunluğunda kapıda ödeme aktiftir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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