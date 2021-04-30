N11 kapıda ödeme var mı? N11'de kapıda ödeme olur mu, kapıda ödeme seçeneği var mı? Yoksa sadece online ödeme mi olur?

Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, N11 kapıda ödeme var mı? N11'de kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? N11 alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...