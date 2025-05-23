N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir? N ile başlayan hayvan ismi var mı?

Alfabetik hayvan listeleri içinde yer alan N ile başlayan hayvan isimleri hem ilginç özellikleri hem de farklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Peki, N harfiyle başlayan hayvanlar hangileridir? İşte detaylı liste…

N HARFİYLE BAŞLAYAN HAYVANLAR HANGİLERİDİR?

Narval (Narwhal) – Kuzey Kutbu'nda yaşayan, uzun dişiyle tanınan balina türü

Nandu – Deve kuşuna benzeyen, Güney Amerika'da yaşayan büyük bir kuş

Nehir kaplumbağası – Tatlı sularda yaşayan çeşitli türleri bulunan sürüngen

Nil timsahı – Afrika'nın en büyük timsah türü, genellikle Nil Nehri çevresinde yaşar

Nil kobrası – Afrika'da bulunan zehirli yılan türü

Natterjack kurbağası – Avrupa'ya özgü bir kara kurbağası türü

Nektar kuşu – Bal arılarına benzer şekilde çiçek özüyle beslenen küçük kuş türleri

Narin balıkçıl – İnce uzun bacaklarıyla dikkat çeken bir su kuşu

Norveç faresi – Laboratuvarlarda da sık kullanılan, gri-siyah kemirgen

Nazlı turaç – Ormanlık alanlarda yaşayan bir kuş türü

N HARFİYLE BAŞLAYAN BİTKİLER

Niğde Nevşehir Nazilli Niksar Nurdağı New York (ABD) New Delhi (Hindistan) Napoli (İtalya) Nairobi (Kenya) Nice (Fransa)

N HARFİYLE BAŞLAYAN BİTKİLER