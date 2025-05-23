N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir? N ile başlayan hayvan ismi var mı?
"N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir?" sorusu, özellikle okul ödevlerinde, bilgi yarışmalarında ve genel kültür testlerinde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.
Alfabetik hayvan listeleri içinde yer alan N ile başlayan hayvan isimleri hem ilginç özellikleri hem de farklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Peki, N harfiyle başlayan hayvanlar hangileridir? İşte detaylı liste…
N HARFİYLE BAŞLAYAN HAYVANLAR HANGİLERİDİR?
Narval (Narwhal) – Kuzey Kutbu'nda yaşayan, uzun dişiyle tanınan balina türü
Nandu – Deve kuşuna benzeyen, Güney Amerika'da yaşayan büyük bir kuş
Nehir kaplumbağası – Tatlı sularda yaşayan çeşitli türleri bulunan sürüngen
Nil timsahı – Afrika'nın en büyük timsah türü, genellikle Nil Nehri çevresinde yaşar
Nil kobrası – Afrika'da bulunan zehirli yılan türü
Natterjack kurbağası – Avrupa'ya özgü bir kara kurbağası türü
Nektar kuşu – Bal arılarına benzer şekilde çiçek özüyle beslenen küçük kuş türleri
Narin balıkçıl – İnce uzun bacaklarıyla dikkat çeken bir su kuşu
Norveç faresi – Laboratuvarlarda da sık kullanılan, gri-siyah kemirgen
Nazlı turaç – Ormanlık alanlarda yaşayan bir kuş türü
N HARFİYLE BAŞLAYAN BİTKİLER
- Niğde
- Nevşehir
- Nazilli
- Niksar
- Nurdağı
- New York (ABD)
- New Delhi (Hindistan)
- Napoli (İtalya)
- Nairobi (Kenya)
- Nice (Fransa)
N HARFİYLE BAŞLAYAN BİTKİLER
- Nane
- Nar
- Nilüfer
- Narenciye
- Nohut
- Nergis
- Namlu otu
- Nişasta mısırı
- Nefes çiçeği (Scabiosa)
- Nazende çiçeği