N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir? N ile başlayan hayvan ismi var mı?

N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir? N ile başlayan hayvan ismi var mı?
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"N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir?" sorusu, özellikle okul ödevlerinde, bilgi yarışmalarında ve genel kültür testlerinde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

Alfabetik hayvan listeleri içinde yer alan N ile başlayan hayvan isimleri hem ilginç özellikleri hem de farklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Peki, N harfiyle başlayan hayvanlar hangileridir? İşte detaylı liste…

N HARFİYLE BAŞLAYAN HAYVANLAR HANGİLERİDİR?

Narval (Narwhal) – Kuzey Kutbu'nda yaşayan, uzun dişiyle tanınan balina türü

Nandu – Deve kuşuna benzeyen, Güney Amerika'da yaşayan büyük bir kuş

Nehir kaplumbağası – Tatlı sularda yaşayan çeşitli türleri bulunan sürüngen

Nil timsahı – Afrika'nın en büyük timsah türü, genellikle Nil Nehri çevresinde yaşar

Nil kobrası – Afrika'da bulunan zehirli yılan türü

Natterjack kurbağası – Avrupa'ya özgü bir kara kurbağası türü

Nektar kuşu – Bal arılarına benzer şekilde çiçek özüyle beslenen küçük kuş türleri

Narin balıkçıl – İnce uzun bacaklarıyla dikkat çeken bir su kuşu

Norveç faresi – Laboratuvarlarda da sık kullanılan, gri-siyah kemirgen

Nazlı turaç – Ormanlık alanlarda yaşayan bir kuş türü

N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir? N ile başlayan hayvan ismi var mı?

N HARFİYLE BAŞLAYAN BİTKİLER

  1. Niğde
  2. Nevşehir
  3. Nazilli
  4. Niksar
  5. Nurdağı
  6. New York (ABD)
  7. New Delhi (Hindistan)
  8. Napoli (İtalya)
  9. Nairobi (Kenya)
  10. Nice (Fransa)

N harfiyle başlayan hayvanlar nelerdir? N ile başlayan hayvan ismi var mı?

N HARFİYLE BAŞLAYAN BİTKİLER

  1. Nane
  2. Nar
  3. Nilüfer
  4. Narenciye
  5. Nohut
  6. Nergis
  7. Namlu otu
  8. Nişasta mısırı
  9. Nefes çiçeği (Scabiosa)
  10. Nazende çiçeği
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