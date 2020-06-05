MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye sıfır faizi mutlaka görecek"
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MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye sıfır faizi mutlaka görecek"

Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz indirimleri ile ilgili açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faiz indirimlerinin olumlu olduğunu fakat indirimlerin sürmesi gerektiğini söyledi.

MYP Lideri Yılmaz:
05.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:07

Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz indirimleri ile ilgili açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faiz indirimlerinin olumlu olduğunu fakat indirimlerin sürmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Dünyada gelişmiş ülkeler göz önüne alındığında faizler yine de yüksektir. Faiz indirimlerinin piyasaya yansımamasındaki en önemli faktör özel bankaların tutumudur. Bu nedenle özel bankalar üzerindeki baskılar artırılmalıdır" dedi.

Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz hafta faiz indiriminin ardından bir açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faizlerin daha da düşmesi gerektiğini söyleyerek düşen faizlerin piyasaya yansımasının önündeki engellerden birisinin özel bankaların tutumu olduğunu söyledi. Yılmaz, faizlerin düşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu fakat yeterli olmadığını söyleyerek dünyadaki gelişmiş ülke ekonomileri baz alındığında faizlerin hala yüksek olduğunu daha da düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Ahmet Reyiz Yılmaz, "Öncelikle bir ülke de görülmüş olunan düşük faiz oranı ile bir borçlanma yapılmışsa piyasaların hareketliliğinin sağlanabilmesi için ancak bu faizlerin altında bir faiz oranı yakalanmalıdır. Örneğin ülkemizde daha önceki yıllarda faizler yüzde 8 seviyelerini görmüştü. Bu seviyelerde yoğun miktarda konut satışı ile halkımız borçlanma yaptı. Şimdi bu borçları ödemeye hala devam ediyor. Yeniden bir borçlanma için Türkiye de faizlerin yıllık bazda 3-4 seviyesine inmesi gerekmektedir. Faiz indirimlerinin piyasaya tam olarak yansımasını engelleyen faktörlerden birisi bütün bankalar tarafından desteklemesi gereken bu hükumet politikası özel bankalar tarafından desteklenmeyerek sabote edilmektedir. Bu da geniş kredi tabanı oluşmasını engellemektedir. Hükumet bu konuda radikal tedbirler alarak özel bankalara olan baskıyı artırmalıdır. Ancak bu şekilde bankacılık sistemini bir bütün olarak çalıştırabilirsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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