MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmalı"
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MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmalı"

28.09.2020 23:16 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:23
MYP Lideri Yılmaz:

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ermenistan'ın tüm uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Azerbaycan'a saldırmasının hoş karşılanacak bir durum olmadığını ve Türkiye'nin kesinlikle kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olması gerektiğini söyledi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ermenistan'ın tüm uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Azerbaycan'a saldırmasının hoş karşılanacak bir durum olmadığını ve Türkiye'nin kesinlikle kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından saldırıya uğraması hakkında bir açıklama yapan Muhafazakar ve Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Azerbaycan'ın tüm uluslararası hukuk kuralları çiğnenerek saldırı altında olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu durum Türkiye tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, Libya başta olmak üzere her yere asker göndermektedir. Her yerde gücünü göstermektedir. Fiili olarak saldırı altından bulunan Azerbaycan'a da gücümüzü göstererek yanında olmalıyız. Sembolik de olsa askeri birlik dahil her türlü yardımı yapmalıyız" dedi.

Egemen güçler tarafından büyümekte olan Türkiye'nin ısrarlı bir şekilde yalnız bırakılmaya çalışıldığını dile getiren Yılmaz, "Türkiye çıkarları doğrultusunda ülkelerle işbirliği içine girerek bu oyunu bozmalıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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