My Spy Filmi

Ajan JJ, gizli bir görev kapsamında bir aileyi gözetlemeye gönderilir. Ajanın kaderi ise dokuz yaşında olmasına rağmen yaşından olgun davranan ailenin kızı Sophie’nin ellerinde olacaktır.



Yönetmen: Peter Segal

Senaryo: Jon Hoeber, Erich Hoeber

Oyuncular: Dave Bautista, Kristen Schaal, Ken Jeong, Chloe Coleman, Greg Bryk, Parisa Fitz-Henley, Nicola Correia-Damude, Noah Danby, Laura Cilevitz, Ali Hassan, Michelle McLeod, Sukhman Gill, Vieslav Krystyan, Marcus Cornwall, Darrin Baker, Robert Ifedi, Basel Daoud, Miranda Millar, Keller Viaene, Karina Grzella, Lindsay Mullan, Devere Rogers, Adriana Crivici, Olivia Dépatie, Rakhee Morzaria, Sofie Michal Maiuri, Andrew Kinnaird, Benjamin Luborsky, Charlie Luborsky

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: My Spy

Yapımcı Firma: STX Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Pinema

Vizyon Tarihi: 23.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com