My Spy Filmi
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Ajan JJ, gizli bir görev kapsamında bir aileyi gözetlemeye gönderilir. Ajanın kaderi ise dokuz yaşında olmasına rağmen yaşından olgun davranan ailenin kızı Sophie’nin ellerinde olacaktır.
Yönetmen: Peter Segal
Senaryo: Jon Hoeber, Erich Hoeber
Oyuncular: Dave Bautista, Kristen Schaal, Ken Jeong, Chloe Coleman, Greg Bryk, Parisa Fitz-Henley, Nicola Correia-Damude, Noah Danby, Laura Cilevitz, Ali Hassan, Michelle McLeod, Sukhman Gill, Vieslav Krystyan, Marcus Cornwall, Darrin Baker, Robert Ifedi, Basel Daoud, Miranda Millar, Keller Viaene, Karina Grzella, Lindsay Mullan, Devere Rogers, Adriana Crivici, Olivia Dépatie, Rakhee Morzaria, Sofie Michal Maiuri, Andrew Kinnaird, Benjamin Luborsky, Charlie Luborsky
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: My Spy
Yapımcı Firma: STX Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 23.08.2019
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