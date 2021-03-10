My Kolej Aydın'ı dünyaya tanıtacak
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My Kolej Aydın'ı dünyaya tanıtacak

10.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:37
My Kolej Aydın'ı dünyaya tanıtacak

Aydın My Kolej İnternational Cyberfair adlı uluslararası proje yarışmasında Aydın'ı dünyaya tanıtacak.

Aydın My Kolej İnternational Cyberfair adlı uluslararası proje yarışmasında Aydın'ı dünyaya tanıtacak.

Aydın My Kolej, katıldığı uluslararası proje yarışması ile Aydın'daki Latmos, Gerga ve Orthosia'yı dünyaya tanıyacak. Aydın My Kolej Yabancı Dil Bölümü Koordinatörü ve proje yöneticisi Bermet Korgoldoeva, "Aydın My Kolej olarak katıldığımız İnternational Cyberfair adlı uluslararası proje yarışmasında batı ile doğu medeniyetlerinin buluştuğu eşsiz şehrimiz Aydın'ın çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen en ücra köşelerinde gizemlerinin çözülmesini bekleyen kalıntı ve kaya resimlerini tüm dünyaya tanıtmak istedik. Latmos, Gerga ve Orthosia'yla ilgili yakın zamanda çalışmalar yapılmıştı ancak biz konunun gündemde tutulması ve hem de farkındalık oluşturulması amacıyla bu tarihi eserleri konu edindik. Bununla beraber Aydın'da birçok eser envantere alınmışken Madran Baba dağı eteklerinde bulunan antik kale belirlenip tarihe not düşülmemişti. Biz bu çalışmamızla kalenin bilinmesi ve arkeologlarca araştırılmasına da öncülük etmek istedik" dedi.

Projeye destek olanlara teşekkür eden Korgoldoeva, "Bu projemizi Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencilerimiz Nilüfer Yerlikaya, Simay Şahin, Zeynep Nur Toker'in çalışmalarıyla ve proje koordinatörümüz Özcan Atar'ın yönetiminde tamamladık. Keşif gezilerimize katılan bize bilgileriyle destek olan yönetici ve öğretmenlerimiz Fatih Karahan, Ali Gürel, Cansu Karataş, Aşkın Gülova ve okul personelimiz Koray Karahan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

My Kolej Aydın'ı dünyaya tanıtacak
My Kolej Aydın'ı dünyaya tanıtacak
My Kolej Aydın'ı dünyaya tanıtacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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