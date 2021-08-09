My Hero Academia Filmi
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Profesyonel süper kahraman olmak isteyen bir grup genç, özel yeteneklerle donatılmış insanların yer aldığı bir dünyada zorlu mücadeleye girişir. Bu zamana kadar birçok kişi ile savaşmak zorunda kalan ekibin karşısında bu sefer zorlu biri vardır. En güçlü kötü adan Nine ile karşı karşıya olan gençler, onu yenebilmek için bu zamana kadar savaştıkları ile aynı tarafta yer almak zorunda kalır.
Yönetmen: Kenji Nagasaki
Senaryo: Kôhei Horikoshi, Yôsuke Kuroda
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: My Hero Academia
Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com