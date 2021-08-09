My Hero Academia Filmi

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Profesyonel süper kahraman olmak isteyen bir grup genç, özel yeteneklerle donatılmış insanların yer aldığı bir dünyada zorlu mücadeleye girişir. Bu zamana kadar birçok kişi ile savaşmak zorunda kalan ekibin karşısında bu sefer zorlu biri vardır. En güçlü kötü adan Nine ile karşı karşıya olan gençler, onu yenebilmek için bu zamana kadar savaştıkları ile aynı tarafta yer almak zorunda kalır.

Yönetmen: Kenji Nagasaki

Senaryo: Kôhei Horikoshi, Yôsuke Kuroda

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: My Hero Academia

Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Japonya

Orijinal Dili: Japonca

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 05.11.2021

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Kaynak: InterSinema.com