Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma konusu
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Youtube, 8 Mart, Güncel

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma konusu

Akustik 24'te Ayşen Güven, 8 Mart haftasına inceden bir selamla Eda Baba'yı ağırlıyor.

09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47

Akustik 24'te Ayşen Güven, 8 Mart haftasına inceden bir selamla Eda Baba'yı ağırlıyor. Youtube'ta paylaştığı coverlarla, anlık canlı yayınlarıyla, samimi tavrıyla Baba, giderek daha çok sevilirken kendiz söz ve müziklerinden oluşan ilk solo albümünü de Şubat 2019'da yayımladı.

Akustik 24'te "Bir Küçük Tebessüm" albümünden şarkılar da yorumlayan Baba, "kadın müzisyen" tanımına baştan itiraz ederek "mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması bir tartışma konusu olmalı" diyor.

Youtube'da müzik yapmayı sokakta müzik yapmaya benzeten müzisyen, kıvırcık saçların nasıl kolay şekil alacağını da bu programda anlatıyor.

İlk solo albümünden "Kal N'olur" ve "Her Dakika Bir Saat" şarkılarını da T24 takipçileri için seslendirirken, ikili albümün yaz akşamlarına benzediğine kanaat getiriyor.

Eda Baba'nın çocukluk günlerinde annesinin "Gurbette Ömrüm Geçecek" türküsünü söylediği o anı da ilk kez paylaştığı Akustik 24 yayında.

Şarkılarla, türkülerle, ninnilerle, ağıtlarla derdini anlatan, hayata tutunan tüm kadınlara…

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Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma konusu

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Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma konusu

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