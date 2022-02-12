Müzisyen cinayetinin şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müzisyen cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Tolga Tahçı - Güncel
 - Güncelleme:
Müzisyen cinayetinin şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'i (42) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ateş (25), bir hafta sonra yakalandı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'i (42) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ateş (25), bir hafta sonra yakalandı. Esen'i kız arkadaşını telefonda rahatsız ettiği için uyarmak için buluştuklarında çıkan tartışmada vurduğunu itiraf eden Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 Şubat günü saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktıklarında müzisyen Şener Esen'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı.

Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ateş olduğunu belirledi. Ekipler, dün Ateş'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Ateş, Esen'in kız arkadaşı M.B.'yi telefonla rahatsız ettiğini, uyarmak için buluştuklarında da çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Müzisyen cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Mehmet Ateş, İzmir, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title