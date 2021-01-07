Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı

Bingöl'de öldürülen 35 yaşındaki müzisyen Deniz Ayaz'ın cinayeti ile ilgili kentte müzisyenlik ve yerel sanatçılık yapan Samet A. gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Deniz Ayaz'ın (35), dün Bingöl'ün merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan otopside Ayaz'ın yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Ayaz'ın cenazesi Düzağaç mezarlığına defnedildi.

KATİL BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞI ÇIKTI

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayaz'ı, öldüren şahsın bir ara birlikte çalıştığı müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan Samet A'yı belirledi. Şüpheli şahsın evinde olmadığını ve kaçtığını öğrenen jandarma ekipleri peşine düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin Elazığ'da bir yakınının evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheli Samet A'yı ceset bulunmasından 4 saat sonra yakaladı. Cinayet şüphelisi olarak jandarmaya götürülen Samet A'nın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Deniz Ayaz

Samet A.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı