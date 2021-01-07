Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı

07.01.2021 10:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:21

Bingöl'de öldürülen 35 yaşındaki müzisyen Deniz Ayaz'ın cinayeti ile ilgili kentte müzisyenlik ve yerel sanatçılık yapan Samet A. gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Deniz Ayaz'ın (35), dün Bingöl'ün merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan otopside Ayaz'ın yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Ayaz'ın cenazesi Düzağaç mezarlığına defnedildi.

KATİL BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞI ÇIKTI

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayaz'ı, öldüren şahsın bir ara birlikte çalıştığı müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan Samet A'yı belirledi. Şüpheli şahsın evinde olmadığını ve kaçtığını öğrenen jandarma ekipleri peşine düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin Elazığ'da bir yakınının evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheli Samet A'yı ceset bulunmasından 4 saat sonra yakaladı. Cinayet şüphelisi olarak jandarmaya götürülen Samet A'nın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
Deniz Ayaz
Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
Samet A.
Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan İrem Derici Enis Arıkan Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 11:22:25. #1.14#
title