Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun "darp ve bıçakla yaralama" iddiasıyla ifadesi alındı - Haberler
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Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun "darp ve bıçakla yaralama" iddiasıyla ifadesi alındı

AA - Haberler | Güncel

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun, bir kişiyi darbedip yüzünden bıçakla yaraladığı iddiasıyla ifadesine başvuruldu.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun, bir kişiyi darbedip yüzünden bıçakla yaraladığı iddiasıyla ifadesine başvuruldu.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, müşteki Mustafa C.'nin, 22 Kasım'da akşam saatlerinde arkadaşı Tolga Y.'nin doğum günü partisine katılmak üzere geldiği İstinye Mahallesi'ndeki bir mekanda, Cengiz Kurtoğlu tarafından darbedildiği, yüzünden bıçakla yaralandığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olay anına ait kamera görüntülerini izleyen, tanık beyanlarını dinleyen ekipler, müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun da ifadesine başvurdu. Kurtoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun darp ve bıçakla yaralama iddiasıyla ifadesi alındı

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun darp ve bıçakla yaralama iddiasıyla ifadesi alındı

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun darp ve bıçakla yaralama iddiasıyla ifadesi alındı

AA - Son Dakika Haberleri

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