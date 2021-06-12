Müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın ismi Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşatılacak
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Müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın ismi Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşatılacak

Müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın ismi Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Kültür Sanat

Geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında vefat eden müzik yapımcısı Hasan Saltık adına, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde çınar fidanı dikildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında vefat eden müzik yapımcısı Hasan Saltık adına, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde çınar fidanı dikildi.

Saltık'ın vefatı sonrası sanatçı dostları ve sevenleri de isminin yaşatılması için Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde bulunan Sonsuz Şükranlar Köyü'nde bir araya geldi. Buradaki Büyük Ustalar Çınarlığı'nda buluşan sanatçılar, Saltık adına fidan dikti.

Programa katılan bestekar Ali Osman Erbaşı, dikilen çınar fidanının başında Saltık için sazını eline aldı, Aşık Veysel'in "Gidiyorum gündüz gece" eserini okudu. Ardından Saltık için dua edildi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün Kurucusu Mehmet Taşdiken, törende yaptığı konuşmada, Saltık'ın Türkiye tarafından iyi bilinen bir kişi olduğunu belirtti.

Saltık'ın sadece bir müzik yapımcısı olmadığını vurgulayan Taşdiken, "Ondan öte bir şeydi, Türk müziğine kendi alanında olabilecek en büyük katkıyı vermiş, bir çığır açmış, bir yol açmış, örnek oluşturmuş isimdi. O bakımdan biz onun ruhuna Fatihalarını yolluyoruz ve onun adına da onun adını yaşatabilmek için de bir çınar fidanı dikiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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