MÜZİK KASETLERİ, GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR
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MÜZİK KASETLERİ, GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de 1 çocuk annesi Aynur Bulut (40), müzik kasetlerinin son dönemde yeniden ilgi görmeye başladığını söyledi.

ESKİŞEHİR'de 1 çocuk annesi Aynur Bulut (40), müzik kasetlerinin son dönemde yeniden ilgi görmeye başladığını söyledi. Özellikle Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan ve Nilüfer gibi sanatçıların kasetlerine talep olduğunu ifade eden Bulut, 'Klasik kasetler çok soruluyor ama herkesin tarzı farklı. Rock dinleyen de var, pop kasetlerini soranlar da var. Aslında herkeste geçmişe dair bir özlem var' dedi. İki Eylül Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki dükkanında müzik kasetleri satan Aynur Bulut, 2 bin sanatçıya ait yaklaşık 10 bin adet müzik kasetinin olduğunu söyledi. Artık üretimi yapılmayan müzik kasetlerinin son dönemlerde gençlerin ilgisini çektiğini ifade eden Bulut, 'Uzun zamandır kaset satıyorum. Zaten üretimi de yok, elimizde kalanları satıyoruz. Özellikle koleksiyonculara çok fazla satıyoruz. Son zamanlarda gençlerde ilgi gösteriyor. Eskiden müzik piyasası çok kalabalık ve çok yoğunmuş. Neredeyse herkes bir albüm çıkartıyormuş. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Nilüfer gibi sanatçılara ait klasik kasetler çok soruluyor. Ama herkesin tarzı farklı. Rock dinleyen de var, pop kasetlerini soranlar da var. Aslında herkeste geçmişe dair bir özlem var" dedi.

'BAZI KASETLER 500 LİRAYA SATILIYOR'

Kaset koleksiyoncularının internet üzerinden çok aranan kasetleri yüksek fiyatlara sattıklarını ifade eden Bulut, 'Kaset alanlar kasetçalar soruyor. O yüzden kasetçalar da satmaya başladım. Yeni nesil kasetçalarlarda USB ile hem gündemdeki müzikleri takip edebiliyorsunuz hem de eski kasetleri nostalji olsun diye dinleyebiliyorsunuz. Kasetleri dükkanımızda 10 liraya satıyorum ama koleksiyoncuların internet üzerinden aranılan kasetleri 500 lira gibi fiyatlara sattıklarını biliyorum' diye konuştu.

MÜZİK KASETLERİ, GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR
MÜZİK KASETLERİ, GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR
MÜZİK KASETLERİ, GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR
MÜZİK KASETLERİ, GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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