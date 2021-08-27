Müzik, gastronomi ve çağdaş sanat bu etkinlikte bir araya geldi
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Müzik, gastronomi ve çağdaş sanat bu etkinlikte bir araya geldi

Müzik, gastronomi ve çağdaş sanat bu etkinlikte bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, 25 Ağustos'ta Nada Alaçatı ve 26 Ağustos'ta ise Urla Kepler Mahfel'de müzikseverlerle buluştu.

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, 25 Ağustos'ta Nada Alaçatı ve 26 Ağustos'ta ise Urla Kepler Mahfel'de müzikseverlerle buluştu.

Müzik, çağdaş sanat ve gastronomiyi harmanlayan etkinlikte katılımcılar hem ORGANICS by Red Bull lezzetleriyle tanıştı hem farklı müzik deneyimleriyle keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar, Alaçatı'da Can Bonomo konseri ile müzik ziyafeti yaşarken, Urla'da ise Elif Çağlar ve Çağrı Sertel'in performansıyla keyifli bir yaz gecesi geçirdi.

'Yetenek doğasında var' mottosuyla düzenlenen ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği ORGANICS by Red Bull'un etkinliklerinde katılımcılar multidisipliner sanatçı Eda Soylu'nun sanatsal dokunuşlarıyla renklenen etkinlik alanlarında, miksolog Kutay Özoktay'ın ORGANICS by Red Bull'un 5 farklı lezzetini farklı reçetelerle yorumlayan miksoloji deneyimiyle yeni tatlar keşfetti.

Müzik severler Nada Alaçatı'da Can Bonomo'nun konseriyle müziğin tadına vardı. Urla Kepler Mahfel'de ise sanatçı Eda Soylu'nun "Müze Duvarı" isimli eserinin ortaya çıkış sürecini anlattığı sohbetin ardından, Elif Çağlar ve Çağrı Sertel, performanslarıyla keyifli anlar yaşattı. Dilan Bozyel ise tüm etkinliklerde "Organik Anlar" fotoğraf projesi için deklanşörüne basarak sanatçı ve katılımcıların en doğal anlarını ölümsüzleştirdi.


Müzik, gastronomi ve çağdaş sanat bu etkinlikte bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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