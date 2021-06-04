Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık'a veda

Hasan Saltık'a veda etmek için çok sayıda ünlü isim Kartal Cemevi'ne geldi.

Hasan Saltık'a veda etmek için çok sayıda ünlü isim Kartal Cemevi'ne geldi.

Cenaze törenine katılanlar arasında sanatçı Volkan Konak, Ali Rıza Binboğa ile oyuncu Olgun Şimşek ve Kenan İmirzalıoğlu var.

Ali Rıza Binboğa - Volkan Konak

Cenaze törenine katılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da var.

Kenan İmirzalıoğlu ile Olgun Şimşek yan yana saf tuttular...

Kaynak: Hürriyet